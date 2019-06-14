第十五届世界华商大会在伦敦召开合作伙伴大会

第十五届世界华商大会13日在伦敦召开合作伙伴大会。记者从会上获悉，本届华商大会主题为“世界新格局，华商新机遇”，由英国中华总商会主办，新加坡中华总商会、香港中华总商会、泰国中华总商会召集组织。

据主办方介绍，英国华商组织2017年成功获得第十五届世界华商大会主办权。此前一直在亚太地区举行的世界华商大会今年首次来到欧洲，将于10月21日在伦敦开幕。

届时，来自80多个国家和地区的3000多名科技、健康、教育等领域的华商将齐聚伦敦寻求商机，并与近百位对话嘉宾谈商论道、分享经验。

世界华商大会发言人安德鲁·梅思文（中文名安思文）表示，世界华商大会来到伦敦，说明海外华人投资者正在放眼全球。英国在不断吸引投资者和各行各业人才，现在有数十万华人居住在英国。在英国“脱欧”背景下，世界华商大会是英国向中国企业界展示其优势的绝佳机会。

在13日召开的合作伙伴大会上，世界华商大会组委会与中国智能语音技术领军企业科大讯飞签订了科技合作协议，并与《欧洲时报》英国分社签署了大会媒体战略合作协议。

世界华商大会两年一度。首届大会于1991年在新加坡举行，目前已发展成为全球华商增进了解、加强交流合作的重要平台。（记者梁希之）

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