埃及欲借法律手段阻止其文物在英拍卖

埃及文物部13日发表声明说，文物部当天向埃及总检察长正式提交申诉，要求采取必要的法律措施阻止32件埃及文物在英国伦敦被拍卖。

声明说，文物部发现英国伦敦佳士得拍卖行计划于7月3日至4日拍卖32件埃及文物，其中包括一座有3000年历史的图坦卡蒙法老半身像、一座赫努塔奈布公主的石灰石半身像、一座塞提一世法老的木质陪葬雕像和一些其他文物。

佳士得拍卖行此前曾在其官网上介绍说，即将拍卖的图坦卡蒙半身像高28.5厘米，过去30年来曾多次展出，拍卖金额预计将超过400万英镑（约合3509万元人民币）。佳士得在1985年从德国慕尼黑一位名叫海因茨·赫策的经销商处购得该半身像。在此之前，半身像的主人是奥地利经销商约瑟夫·梅西纳。“我们不会拍卖任何所有权有争议的物品。”佳士得一名发言人在接受当地媒体采访时说。

埃及前文物部长扎希·哈瓦斯日前在接受英国《每日电讯报》采访时说，图坦卡蒙半身像疑来自埃及南部城市卢克索的凯尔奈克神庙，离开埃及的时间约为1970年前后。“佳士得没有任何证据证明该文物是通过合法渠道离开埃及的。”哈瓦斯说。

本月10日，埃及文物部和外交部要求佳士得拍卖行停止拍卖这批文物并请求联合国教科文组织介入。埃及驻英国大使馆也向英国相关部门表达了同样诉求。

近年来，埃及加大了海外文物追索力度。自去年以来，意大利、瑞士、美国、英国等国家先后向埃及移交了数批走私的埃及文物。（记者李碧念）

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