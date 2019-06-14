智利总统皮涅拉改组内阁

智利总统皮涅拉13日宣布改组内阁，这是他2018年3月就职后第二次改组内阁。
这次内阁改组共涉及外交部、经济部、社会发展部、公共工程部、卫生部和能源部六个部门，三位皮涅拉2010至2014年首个总统任期内的内阁成员重新担任部长。
其中，曾担任司法部长的里韦拉将接替安普埃罗担任外交部长，曾任卫生部长的马纳利奇将再次出任卫生部长，曾任劳工部长的霍伟特将担任能源部长。
此外，现任公共工程部长丰泰内将担任经济部长。现任智利生产促进局主任西歇尔将代替莫雷诺担任社会发展部长，莫雷诺则将出任公共工程部长。
皮涅拉当天在总统府举行的内阁改组仪式上说，2019年智利面临世界经济走弱等诸多挑战，智利内部也面临着税收、养老金等诸项改革推进困难问题，他表示应当坚定采取行动，保障人民利益。（记者尹南 张笑然）
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