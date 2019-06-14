马来西亚政党人士：美方应展示诚意解决中美贸易摩擦

马来西亚执政联盟成员人民公正党副主席、国会议员郑立慷近日在吉隆坡表示，美国实行单边主义和贸易保护主义引发的贸易摩擦不但影响中美两国，也波及其他国家，美方应拿出诚意解决问题。

郑立慷在接受中国媒体联合采访时说，美国曾长期鼓吹自由贸易，现在却实行违反自由贸易原则的单边主义和贸易保护主义。对于中美贸易摩擦，孰是孰非，显而易见。

对于中方发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，郑立慷认为，白皮书内容清晰，回顾了中美双方的谈判过程，有理有据地驳斥了美方所谓“中国在中美贸易中占了便宜”的说法。“我们看到了中国的诚意，希望美方也能够拿出同样的诚意来解决贸易摩擦。”

郑立慷还表示，过去几十年中国对外贸易不断增长的同时，环境问题、知识产权保护等方面也在不断改善。中方进一步扩大开放的决心，其他国家都能感受到。

今年是中马建交45周年。郑立慷说，1974年建交以来马中关系越来越好，马方期待继续保持这一友好关系。他认为，马来西亚与中国对推动自由贸易看法相同，未来依然有很大的合作空间。

郑立慷还说，他相信“一带一路”倡议能够带来共赢，并期待“一带一路”建设推动东南亚地区的经贸往来，让参与国共同发展、共享繁荣。（记者林昊 郁玮）

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