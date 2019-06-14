突尼斯、埃及和阿尔及利亚呼吁利比亚冲突各方停火

突尼斯总统埃塞卜西13日在突尼斯与来访的阿尔及利亚外长布卡杜姆及埃及外长舒凯里举行会谈，三方均表示对利比亚目前局势感到担忧，并呼吁利比亚冲突各方立即停火、恢复谈判。
埃塞卜西当天表示，利冲突各方应将利比亚人民的利益放在首位，利比亚保持和平与稳定符合该地区所有国家的利益。
突尼斯外长杰希纳维12日与布卡杜姆和舒凯里举行会谈，讨论利比亚局势最新进展以及周边国家促使利各方恢复和谈的努力。
控制利比亚东部的“国民军”武装4月4日起对利首都的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。据世界卫生组织驻利比亚办事处发布的消息，双方交战以来已造成600多人死亡、3000多人受伤，战事还造成6万多人逃离家园。
2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态：利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（记者黄灵）
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