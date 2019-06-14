津巴布韦总统对中国援建新议会大厦表示感谢

津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦13日来到由中国政府援建的津新议会大厦工地参观，对施工进展表示满意，并向中方表示由衷感谢。

姆南加古瓦说，新议会大厦是中国馈赠津巴布韦的珍贵礼物，也是两国全面战略合作伙伴关系的生动体现，津政府和他本人对中国政府和企业对这一项目的支持深表感谢。

姆南加古瓦还表示，津巴布韦的基建水平仍然不高，期待两国在中非合作论坛等机制下加深在基建领域的合作，也希望中国公司来津承接更多基建项目。

据中国驻津巴布韦大使郭少春介绍，津新议会大厦是中国在南部非洲的最大援建项目，是落实“一带一路”倡议、中非合作十大计划和“八大行动”的有力举措，也是提升中津两国关系的标志性工程。项目总建筑面积3.3万平方米，合同总工期32个月。

施工方上海建工集团援津巴布韦议会大厦项目经理蔡力波表示，该工程2018年11月动工以来，施工进展十分顺利，有望提前完工。（记者张玉亮）

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