中国援非“万村通”赞比亚项目竣工

中国援非“万村通”赞比亚项目竣工仪式13日在赞比亚卢萨卡省琼圭区举行。中国国家国际发展合作署副署长张茂于和赞比亚信息与广播部长多拉·西利亚在仪式上签署了项目交接文件。

“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲国家的1万个村庄接入卫星数字电视信号。

张茂于在致辞中说，我们希望通过这个项目，让非洲这片“希望的大陆”在当今信息化浪潮中，能够通过数字电视获得信息，让非洲人民多一扇了解世界的窗户，让孩子们多一个学习文化的平台。

多拉·西利亚对中国政府和负责项目实施的中国四达时代集团表示感谢，称赞该项目将帮助赞比亚农村地区缩小与外界的信息鸿沟。

中国驻赞比亚大使李杰表示，通过卫星电视，村民们可以学习掌握农业、卫生等方面的知识和技能，有助于减少贫困和促进经济发展。同时，“万村通”项目还创造了大量就业机会，培训了1100多名赞比亚工程师为项目后续运转提供技术支持和服务。

四达时代集团公司副总裁郭子琪介绍说，“万村通”项目让赞比亚全国十省500个村庄的1500处公共场所和10000户家庭接入免费卫星电视。（记者彭立军）

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