中国展团亮相法国阿讷西国际动画电影节

14家中国动画公司和机构携近期创作的动画作品13日在2019法国阿讷西国际动画电影节上集中亮相，受到海外同行的关注与好评。

由国家广播电视总局主办、中国国际电视总公司承办的中国优秀动画推介会当天在电影节上举行。此次进行展映、推介的动画作品来自央视动画、陕西飞鸟动漫、浙江蓝巨星、广东咏声动漫、北京动漫游戏产业协会等动漫公司和机构。

在推介会上，《中国神话故事》《大禹治水》《百鸟朝凤》《武圣关公》《天天成长记》等代表中国动画最新发展和艺术水准的原创动画精品进行了展示。改编自中国地方戏曲的动画作品《杨门女将》在现场推介时引起不少海外同行的关注。其导演白志军说，独具魅力的地方文化作品是中国特有的资源优势。期待未来能借鉴海外动画团队的制作技术，合作完成中外合拍项目。

在现场，不少海外动画业内人士来到中国联合展台前咨询中国动画项目的合作与购买事宜。法国高山动画工作室创始人阿尔诺·布拉尔正在与中国合作拍摄一部动画电影。他说，近年来中国动画产业发展迅速，制作水平不断提高，不少高制作水准的中国动画作品正在吸引国际关注。

此外，在当天举办的中国动漫国际合作论坛上，多位中法两国业内人士对如何加强两国联合制作、共同创作兼具中国风格和国际品质的动漫精品等内容进行了讨论。

阿讷西国际动画电影节是国际最重要的专业动画电影节之一。本届动画电影节于6月10日至15日在阿讷西举办，吸引了全球近90个国家和地区的万余名动画专业制作者、节目买家和发行商。（记者杨一苗）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)