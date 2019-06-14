刚果（金）东北部部族冲突造成至少60人死亡

新华社布拉柴维尔6月13日电（记者王松宇）金沙萨消息：刚果（金）伊图里省省长让·巴马尼萨13日说，发生在该省的部族冲突已造成至少60人死亡。
巴马尼萨当天对媒体表示，伊图里省10日发生部族流血冲突后，报复行为不断，已有至少60人死亡，超过5万人逃离该地区。
目击者告诉新华社记者，伊图里省主要道路附近都有武装分子伏击过往车辆，准确的伤亡数字难以统计。
伊图里省位于刚果（金）东北部，人口稠密，不同部族间长期存在土地问题等纠纷并经常发生流血冲突。2017年12月，伊图里省曾爆发多起赫马族和伦杜族之间的部族冲突，造成超过200人丧生，另有数万人流离失所。
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