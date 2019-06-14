4名索马里“青年党”武装分子在肯尼亚被自制简易爆炸装置炸死

肯尼亚安全部门13日说，4名索马里“青年党”武装分子当天凌晨在该国东部拉穆郡一场未遂恐怖袭击中被自制简易爆炸装置炸死。
拉穆郡安全部门负责人约瑟夫·坎伊里说，当天凌晨3点，一伙索马里“青年党”武装分子在拉穆郡东部地区企图制造一起恐怖袭击，但简易爆炸装置在安装时提前爆炸，造成4名该组织武装分子当场身亡，受伤人数不明。爆炸现场还发现了3支步枪和一些弹药。
坎伊里说，索马里“青年党”仍是肯尼亚尤其是与索马里相邻地区的主要安全威胁，肯尼亚军方和安全部门将继续加大投入铲除该恐怖组织，保证国家安全。
索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击，造成大量人员伤亡。（记者杨臻 丁蕾）
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