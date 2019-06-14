印度比哈尔邦脑炎造成至少50名儿童死亡

人民网新德里6月14日电（记者苑基荣） 印度《第一邮报》13日报道，印度比哈尔邦穆扎夫法尔普尔等县本月已有至少50名儿童死亡，这些儿童都是10岁以下，死因是急性病毒性脑炎综合征，由一种病毒引起。同比去年，仅有7病例死亡。英国《每日邮报》报道认为，这些脑补疾病与荔枝中发现的有毒物质有关。

《印度快报》14日报道称，自从1月以来，穆扎夫法尔普尔县两所医院已收治172名10岁以下这样的儿童，其中43名儿童死亡。这些儿童都是在接受急性病毒性脑炎综合征治理期间死亡。但邦政府把死亡原因归于低血糖，而不是急性病毒性脑炎综合征，专家说，低血糖仅是急性病毒性脑炎综合征的一个方面。

一名医生说，几乎所有患者都来自贫困家庭，儿童营养不良。一名护士说，大多数儿童都患有低血糖或高血糖症，他们面临使用“低血糖”而不是急性病毒性脑炎综合征的压力，因为这会使邦政府名誉受损。儿童死亡较多的克里斯纳医学院附属医院院长沙迪博士表示，“从广泛意义上来讲，所有病例都属于急性病毒性脑炎综合征范畴，但人们认为这是一种综合症，低血糖才是大多数儿童死亡的原因。”

印度儿科学医学会执行委员会委员阿伦是该县一位儿科医生，他认为，这就是急性病毒性脑炎综合症，是邦政府未能开展营养教育宣传所致。

比哈尔邦卫生部秘书萨贾伊表示，希望得到中央的指导。报道称，一个七人组成的中央政府小组有可能近期赴医院给与指导。比哈尔邦首席部长库马尔对此表示关注，指示卫生部门确保儿童健康，医院要遵守操作规范。

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