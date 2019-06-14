一部法案，一通电话和一本书，三任美国总统的选择

上世纪30年，美国总统胡佛通过的一部法案将世界经济带入了大萧条；70年代，卡特总统做出与中国建交的选择，改变了世界的格局；今天的美国执政者，为何屡屡挑起贸易争端，对他国施以大棒？

在今天（13日）举行的清华大学中美经贸关系学术研讨会上，李稻葵、阮宗泽、吴晓求、白重恩等专家对中美的过去、现在和将来进行了一番有益的探讨。

今天上午，清华大学举办中美经贸专题研讨会，聚焦中美经贸摩擦等热点问题。（央广网记者 王晶 摄）

李稻葵：美国对中美经贸开刀，后果或远超《斯穆特－霍利法案》

1930年6月，胡佛总统执政时期的美国通过《斯穆特－霍利法案》，该法案将2000多种进口商品的关税提升到历史最高水平。当年在美国，有1028名经济学家签署请愿书抵制法案，法案通过后，许多国家对美国采取了报复性关税措施，使美国的进口额和出口额都骤降50%以上，并在三年间引发了全球的经济大萧条，这项法案也被称为 “20世纪美国最愚蠢的法案”。

1930年，美国通过《斯穆特-霍利法案》

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵说，今天美国对中美经贸关系开刀，后果可能远超当年的《斯穆特－霍利法案》。

李稻葵：今天中美之间的经贸关系是全球经贸关系中最关键的一环，是全球价值链的重要组成部分。对中美贸易关系开刀，就是对全球生产价值链开刀，是对全球化开刀。它引发的后果，很可能远远超过当年的《斯穆特－霍利法案》。这个基本的历史，美国人忘记了。

白重恩：高消费、低储蓄，造成了美国今天的“断层”

2016年11月，在特朗普竞选美国总统成功的第二天，一本名叫《乡下人的悲歌》的书籍突然冲上美国亚马逊销售总榜第一名，这是一个从美国“铁锈地带”的贫困家庭走出，最终成为耶鲁法学院毕业生的年轻人写下的自传。从书中，人们看到曾经辉煌的工业州今天的衰败，以及底层白人对美国精英的强烈不满。

2016年，J.D.万斯的书《乡下人的悲歌》出版

李稻葵认为，当前美国经济社会确实出现了“地震一样”的断层。那么，断层是如何形成的呢？清华大学经管学院院长白重恩解释说，高消费、低储蓄，造成了美国今天的“断层”：

白重恩：不储蓄，又要投资，资源从哪里来？只能从其他国家来。过度消费，就是要靠其他国家帮你生产。本国生产能力不能满足本国消费和投资需求，必须从其他国家购买商品。在这种经济结构中，有这么大的贸易逆差是必然的。其他任何一个国家要维持是不可能的，为什么美国可以持续？因为美元的特殊地位。全世界对美元有需求，就会把钱愿意借给美国人，美国才可以长期维持逆差。所以怪不到中国头上，总体上看美国是受益的。但美国没有把在贸易中受损比较多的人进行补助，造成了收入分配不均和“断层”的存在。

阮宗泽：中国的发展是答案，而不是问题

2019年初，美国前总统吉米.卡特致信现任总统特朗普，解释当年卡特政府是如何尝试解决与日本经济摩擦的，此后他接到了特朗普打来的电话。在几天前美国佐治亚州圣经学院的活动中，卡特向外界透露，特朗普对他说“中国在许多方面远远超过美国，不仅是经济，在其他重要方面也是如此”。

卡特在任期间，选择与中国合作，实现了中美40年的互利共赢。作为中美建交的缔造者，这位94岁的美国前总统在电话中对他的后任说，在中美实现关系正常化后的几十年里，美国一直处于战争中，花费了大约3万亿美元，而中国从未向任何国家发动战争，他们把钱花在了基础设施和教育等对人民有利的事情上。

美国前总统卡特

谈及两位美国总统之间的这段对话，中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，中国遇到问题的做法是主动反思和推进改革开放，而美国是把自己的责任“外包”，指责中国。事实上，中国是答案，而不是问题。

阮宗泽：为什么会导致这样一场危机？我的解读是，美国缺乏自己反思的习惯，一旦自己遇到问题，总认为是别人造成的。究竟怎么认识中国？中国的发展是答案，而不是问题。在全球化的时代，没有人是孤岛，就是发达经济体也需要更大的市场，如果发展中国家发展不起来，也会阻碍世界经济的增长。

吴晓求：贸易战只是战略遏制的起点

面对危机，三任美国总统做出了不同的选择，或许也将世界经济带向了不同的方向。李稻葵说，当前中国有责任维护全球贸易自由化，办好中国自己的事情就是维护世界经济。中国人民大学副校长吴晓求认为，中美贸易争端的本质是美国对中国的战略遏制，贸易战只是战略遏制的起点，应高度预估风险，重在保护企业活力：

吴晓求：我们现在要研究的问题是，如何从战略上去思考我们的策略，高度预估未来风险和趋势。最重要的是保护我们的企业，给企业充分的预期和积极性，尊重企业家的创新精神。与此同时，建立丰富多样化的政策工具箱，应对各种不测。（央广记者：丁飞）（来源：中国之声）

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