印度军机失联超过一周 机上13人证实罹难

人民网讯 据联合早报网报道，印度空军一架运输机本月初在东北部边境上空失踪，当局经过一星期搜索后，13日证实机上13人无一生还。

失踪军机为俄制安托诺夫An-32运输机，载有8名机组人员及5名乘客，本月3日起飞后35分钟跟地面失去联络。军方派出苏-30战机、C-130大力士运输机在内的军机，在数百平方英里范围搜索，最后于11日在边境的偏远山区发现军机残骸。

8名搜救人员13日早上原本打算空降到军机坠毁位置，但两度尝试失败，最后徒步抵达，证实机上所有人全部罹难。（老任）

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