特朗普揭空军一号新形象 亲自设计颜色使其“更美国”

综合报道，美国总统特朗普2018年7月宣布，他将花费39亿美元对总统专机“空军一号”进行重新改造。日前，特朗普揭晓了他为下一代“空军一号”设计的新形象，与现今天空蓝和白的色彩搭配不同，特朗普选择了与美国国旗更接近的蓝白红三色。

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄

据报道，特朗普在近日一次采访中，展示他称为是自己设计的图纸。新“空军一号”的底部为蓝色，上部为白色，中间沿着机窗的部分为红色。据报道，特朗普表示，他想要一个“更美国的”组合，而不是“肯尼迪的颜色”。现在的“空军一号”的设计由肯尼迪总统与其夫人选定。

特朗普还表示，新的飞机将拥有更大的空间。他称：“它是(波音)747，但是它是一个更大的飞机，它有更大的翼展”。白宫表示，新计划将对包括总统套房、医疗室和厨房进行改造，新的厨房“可以一次为100人提供食物。”

在上任之前，特朗普就批评政府与波音之前达成的协议“失去控制”，白宫2018年表示，与波音的新合同将比之前减少13亿美元的花费。“事实上，我们增加了一些东西，”特朗普说，“然后我把价格砍掉了16亿美元。”

据悉，新的飞机至少要等到2024年才能投入使用。“我是为其他总统做的，不是我，”特朗普说。

不过，特朗普的新方案很可能会在国会遭遇阻碍。12日，众院军事委员会投票限制对翻新计划的花销。民主党议员Joe Courtney表示，“额外的喷漆会给飞机增加重量，内部的额外修改也会增加费用并延迟飞机的交付。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)