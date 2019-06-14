埃及和多哥开展反恐演习

埃及军方13日发布声明说，埃及和多哥特种部队当天在埃及北部亚历山大穆罕默德·纳吉布军事基地开始了为期一周的反恐演习。

声明说，此次演习旨在加强参演部队应对恐怖分子威胁的能力，维护非洲国家的安全和稳定，反映出埃及在担任非盟轮值主席国期间加强与非洲国家军事交流的愿望。此次演习是去年底举行的反恐演习第二阶段。

去年12月，埃及与苏丹、尼日利亚和布基纳法索等萨赫勒和撒哈拉地区国家举办了为期一周的反恐演习，内容包括应对武装组织等各类恐怖主义威胁以及解救人质。埃及定期与阿拉伯、非洲及西方国家举行联合军事演习，旨在促进军事合作与交流，维护地区安全与稳定。（记者李碧念）

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