美国孟菲斯市因法警枪杀黑人引发暴力冲突致24名警察受伤

据美国媒体13日报道，美国南部城市孟菲斯12日晚因法警枪杀一名年轻黑人引发暴力冲突，造成至少24名警察受伤。

据报道，当地时间12日晚7时左右，在孟菲斯市一个居民区里，21岁的黑人青年布兰登·韦伯遭法警开枪击中身亡，引发暴力抗议活动。抗议者向警察投掷石头和砖块，造成至少24名警察受伤。抗议活动还使当地商家和住户受到财产损失。午夜前，警方使用催泪瓦斯将抗议人群驱散，并逮捕3名暴力抗议者。

田纳西州调查局发言人13日晨在记者会上说，韦伯生前受到多项重罪指控，法警前往其住处拘捕他时，韦伯持有武器并驾驶车辆撞击警车。当地媒体报道说，死者身中数枪，当场死亡。

孟菲斯位于田纳西州，逾六成人口为非洲裔。（记者徐剑梅 孙丁）

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