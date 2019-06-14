美国孟菲斯市因法警枪杀黑人引发暴力冲突致24名警察受伤

据美国媒体13日报道，美国南部城市孟菲斯12日晚因法警枪杀一名年轻黑人引发暴力冲突，造成至少24名警察受伤。
据报道，当地时间12日晚7时左右，在孟菲斯市一个居民区里，21岁的黑人青年布兰登·韦伯遭法警开枪击中身亡，引发暴力抗议活动。抗议者向警察投掷石头和砖块，造成至少24名警察受伤。抗议活动还使当地商家和住户受到财产损失。午夜前，警方使用催泪瓦斯将抗议人群驱散，并逮捕3名暴力抗议者。
田纳西州调查局发言人13日晨在记者会上说，韦伯生前受到多项重罪指控，法警前往其住处拘捕他时，韦伯持有武器并驾驶车辆撞击警车。当地媒体报道说，死者身中数枪，当场死亡。
孟菲斯位于田纳西州，逾六成人口为非洲裔。（记者徐剑梅 孙丁）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】