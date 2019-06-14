杜克大学最新调查：美近半数CFO预测本国经济明年衰退

美国将近半数首席财务官(CFO)预测，美国经济将在2020年总统选举前陷入衰退。

美国杜克大学12日发布“CFO全球营商前景展望”。这项调查获得的结果显示，48.1%接受调查的美国CFO预测，美国经济将在明年年中陷入衰退；69%的CFO认为美国经济到2020年底衰退。

美国有线电视新闻网(CNN)援引杜克大学教授约翰·格雷厄姆的话报道：“我们早该迎来一场带有清除效应的衰退。”

格雷厄姆说，CFO们对美国经济2020年衰退愈发肯定，理由是经贸摩擦之类的经济和政治不确定性将对企业产生瘫痪性后果。他说：“面对不确定性，企业发展可能因推迟支出和新雇员工而停顿。这可能变成一个自我实现的预言。”

杜克大学的最新调查结果与先前多项调查结果相呼应。美国全国商业经济协会今年2月发布的调查结果显示，超过四分之三的商业经济分析师预测，美国经济最迟2021年可能陷入衰退。

美国波士顿咨询公司今年1月发布的调查，显示73%的调查对象预期美国经济今后两年陷入衰退。2017年一项调查中，这一比例是53%。

美国摩根大通银行去年4月一项调查显示，大约四分之三超高净值投资者预测，美国经济2020年将陷入衰退。

【技术劳动力短缺】

杜克大学的最新调查显示，高级主管对企业继续新雇员工的能力感到担忧。

调查所列数据显示，45%接受调查的美国CFO说，他们的首要担忧是能否聘到并且留住能够胜任工作的人才。这一数字在半年前达创纪录的53%。

技术劳动力短缺的现实，促使企业高管强烈支持更加包容的移民政策。例如，83%的美国CFO支持政府快速发放永久居住许可，允许科学、技术、工程和数学领域的外国研究生在美国工作。（卜晓明）（新华社专特稿）

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