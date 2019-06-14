喊话美国 土耳其称购买俄制S-400系统“木已成舟”

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安12日确认，土耳其已经购买俄罗斯S-400型防空系统。

埃尔多安说，如果美国把土耳其“踢出”F-35型战机项目，土方将讨要说法。他同时向叙利亚库尔德武装示硬，说可能对这一美军盟友发起夜间突袭。

【等待交付】

埃尔多安当天在正义与发展党召开的会议上宣布，土耳其已经购买S-400系统，预期下月交付。

他说：“听好了，我不是说土耳其将购买S-400系统，而是说我们已经购买这一系统。这已是既成事实。”

在他看来，S-400系统不是进攻、而是防御系统。“土耳其难道不能采取必要手段保卫国家吗？”

作为北大西洋公约组织成员国，土耳其购买S-400系统招致北约和美国反对。北约和美国声称这种俄制防空系统无法融入北约装备体系；S-400系统配备的雷达系统一旦获得与F-35相关数据，能追踪这种具备隐身性能的战机。

【讨要说法】

美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉6日致信土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔，说美国以7月31日为限，要求土方终止购买S-400系统，否则土方将不得继续参与F-35项目。

阿卡尔12日指认信件内容不符合北约精神，说将在今后数天内回应。

土耳其先前向美国订购大约100架F-35战机，同时是这一项目的投资者。埃尔多安说，土耳其迄今投资12.5亿美元。只是，在缺乏合理、合法理由的情况下，土耳其日渐被“踢出”F-35项目，土方将借助一切平台讨要说法。

不过，埃尔多安释放缓和信号，说将就土耳其被“踢出”F-35项目劝说美国。他本月底在日本出席二十国集团(G20)领导人会议前将与美国总统唐纳德·特朗普通话，“逆转现阶段的局势，回到我们（加入F-35项目时）的起始状态”。

【敲打盟友】

埃尔多安当天提及土耳其与邻国叙利亚边境的局势，誓言清剿叙利亚北部以及幼发拉底河以东的叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。

叙利亚2011年爆发内战至今，库尔德武装控制幼发拉底河以东大片地区。美军视叙利亚库尔德武装为打击极端组织“伊斯兰国”最依赖的盟友，而土耳其视它为反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，把二者定性为恐怖组织。

美国去年12月宣布将从叙利亚撤出大约2000名军人，土耳其随即威胁再度进兵叙利亚，叙利亚库尔德武装因而担心自身安危。

埃尔多安说：“我们可能某天夜里发起突然袭击。”

几天前，土耳其军队在叙利亚北部阿勒颇省泰勒里法特地区打死10名叙利亚库尔德武装人员。（王逸君）（新华社专特稿）

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