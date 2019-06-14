安倍警告美伊勿“擦枪走火” “中间人”有苦难言

日本首相安倍晋三12日在伊朗警告，美国与伊朗现有紧张关系构成“擦枪走火”风险，双方应竭力避免军事冲突。

【有所图】

安倍当地时间12日下午抵达伊朗首都德黑兰的麦赫拉巴德国际机场，受到伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫欢迎。安倍随后前往德黑兰北部萨达巴德宫，与伊朗总统哈桑·鲁哈尼闭门会谈。

安倍与鲁哈尼随后举行联合记者会，但没有接受媒体提问。安倍呼吁伊朗与美国保持耐心，以免局势失控。

“当下紧张局势正在升级。我们应该竭尽一切可能，避免爆发意外冲突，伊朗应该发挥建设性作用，”他说，“中东的和平与稳定对地区乃至世界繁荣不可或缺。没有人希望爆发战争。”

安倍没有提及日本停止从伊朗进口原油。不过，鲁哈尼说，安倍在会谈中告诉他，日本希望继续从伊朗购买原油。

日本是伊朗原油的主要进口方之一。美国先前停止给予日本等8个伊朗原油进口方制裁豁免，意图全面“封杀”伊朗原油出口。日方为免受制裁影响，已经停止从伊方进口原油。

两名不愿公开姓名的伊朗官员告诉路透社记者，伊朗有意寻求日本帮忙、劝美国放松对伊朗的原油出口制裁。其中一名官员说：“美国应该要么取消对伊朗不公正的石油制裁，要么暂停或延长制裁豁免。”

【摆立场】

鲁哈尼说，海湾局势紧张的源头是美国对伊朗发动的“经济战争”。

他说：“一旦这场（经济）战争结束，地区和世界局势会出现非常积极的进展……伊朗绝不会挑起战争，但如果受到攻击，将给对方毁灭性回击。”

鲁哈尼重申，伊朗致力于履行伊朗核问题全面协议，与日方一道反对核武器。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议并恢复对伊制裁，让国际社会担忧。

时隔一年，伊朗政府今年5月上旬宣布中止履行伊核协议部分条款，敦促其他协议签字方7月7日以前满足伊方利益诉求，否则伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。其他协议签字方先前承诺寻找绕过美国制裁的途径，以维持与伊朗的贸易，但没有觅得良方。

共同社报道，安倍在美国和伊朗之间作“中间人”，调停双方紧张关系，一方面是为了提升日本外交形象；另一方面是担心海湾局势升级影响日本能源安全。

尽管停止从伊朗买原油，日本作为能源匮乏的岛国依然严重依赖其他海湾国家供油。

伊朗先前威胁，如果美国“封杀令”断绝伊朗原油出口，伊朗将不惜封锁霍尔木兹海峡。其他海湾产油国沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国等经由霍尔木兹海峡出口原油。全球大约三分之一的海运原油贸易依赖这一海峡。

安倍是1979年伊朗伊斯兰革命后首名访问伊朗的日本首相。他定于13日面见伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊，继而结束为期两天的访问。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)