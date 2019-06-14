安倍抵达伊朗德黑兰　希望成为美伊“中间人”

日本首相安倍晋三12日抵达伊朗首都德黑兰，开始访问伊朗。

日本共同社报道，安倍希望成为美国与伊朗的“中间人”，促进双方缓和紧张关系并推动双方对话。

【多重考量】

安倍是1979年以来首名访问伊朗的日本首相。离开日本前，他在机场告诉媒体记者，中东局势持续紧张令人担忧，“为了缓解紧张局势，我希望（与伊朗官员）坦率交换意见”。

按照日程，安倍12日晚些时候会晤伊朗总统哈桑·鲁哈尼，13日会晤伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议并恢复对伊制裁，希望借助极限施压迫使伊方与美方重新谈判伊核协议，限制伊朗的武器项目和地区活动。

日本是伊朗原油的主要进口方之一。美国先前宣布停止给予日本等8个伊朗原油进口方制裁豁免，意图全面“封杀”伊朗原油出口。日方为免受制裁影响，已经停止从伊方进口原油。

共同社12日以多名日本政府官员为消息源报道，安倍不仅想做调解美伊矛盾的中间人，同时希望中东地区局势稳定，因为日本进口的原油大部分来自中东。

日本6月底将举办二十国集团领导人会议、7月举行国会参议院选举。共同社报道，安倍的伊朗之行让他获得“罕见机会”，可能在外交领域“加分”。

【成效未知】

一些不愿公开姓名的伊朗官员12日告诉路透社记者，伊方希望日方推动美方解除对伊制裁。

只是，一些分析师说，日本的影响力有限，而且美伊之间的矛盾难以调和，日方推动美方解除制裁和实现美伊对话的难度不小。

美国总统唐纳德·特朗普5月下旬访问日本，安倍在会晤中告知特朗普访问伊朗的意向，特朗普说他知道“日本与伊朗的领导层关系良好”。日本媒体报道，特朗普是在表示他同意安倍访伊。

特朗普结束访日后，安倍与沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国王储分别通电话。这两个国家与伊朗关系紧张。日本媒体报道，这些提前沟通旨在为访问伊朗营造氛围。

只是，哈梅内伊5月29日重申，伊朗不会与美国谈判，因为谈判毫无意义，而且有损伊朗利益。

在伊朗国家电视台12日播出的专访中，鲁哈尼说伊方将捍卫本国利益。“与外国领导人会晤时，伊朗的利益和权利是我们的最优先目标。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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