胡塞武装导弹击中沙特机场26人受伤 联军将作反应

也门胡塞武装12日向沙特阿拉伯境内发射一枚导弹，命中一座机场，致伤26人。

沙特主导的打击胡塞武装多国联军发表声明，说一枚“发射物”当天凌晨击中沙特艾卜哈机场抵达大厅，26人受伤，包括3名妇女和2名儿童。8名伤员在医院接受治疗，其他人伤势较轻，就地治疗。伤员包括沙特、也门和印度人。

艾卜哈位于沙特西南，距离沙特与也门边界大约165公里。遇袭机场运营沙特国内外航线。

胡塞武装方面证实向艾卜哈机场发射导弹并命中目标。胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒—萨拉姆说，这次攻击是为报复沙特“持续入侵和封锁也门”。

胡塞武装11日警告，把沙特所有机场列为袭击目标，今后数天将有“大惊喜”。

美联社报道，自从联军进攻胡塞武装以来，这是后者打击沙特境内目标事件中受伤平民人数最多的一次。

胡塞武装2014年9月夺取萨那，继而向也门南部推进，占领大片地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪逃往沙特。沙特、阿拉伯联合酋长国等国家2015年3月发动代号“果断风暴”的军事行动，反击胡塞武装。

胡塞武装先前多次发射弹道导弹或出动无人驾驶飞机袭击沙特城市、机场和其他目标，多数导弹和无人机遭拦截。胡塞武装10日用多架无人机袭击相距艾卜哈不远的海米斯穆谢特市哈立德国王空军基地。联军方面说，击落两架无人机。

胡塞武装12日说，击中艾卜哈机场的导弹是巡航导弹，沙特装备的美制防空系统没有能拦截这枚导弹。

多国联军一直指认伊朗向胡塞武装提供武器，伊朗予以否认。艾卜哈机场遭遇袭击后，联军再次提及伊朗支持胡塞武装，说这次袭击显示胡塞武装“获得新型武器”。

联军说，将对艾卜哈机场遇袭作出“迅速和及时”反应。

伊朗暂时没有对艾卜哈机场遇袭和联军声明作出回应。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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