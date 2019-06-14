联合国秘书长谴责阿曼海油轮遇袭事件

联合国秘书长古特雷斯13日强烈谴责在阿曼海发生的油轮遇袭事件，呼吁有关方面查明事件真相。

古特雷斯在联合国安理会当天举行的“联合国与区域及次区域组织合作：阿拉伯国家联盟”公开会上发言说：“我强烈谴责任何针对民用船只的袭击，必须查明事实，明晰责任。”

古特雷斯表示，世界无法承受海湾地区发生严重对抗。

当天早些时候，两艘油轮在阿曼海遭遇袭击发生爆炸，船上燃起大火。据媒体报道，这两艘满载原油的油轮分别悬挂马绍尔群岛国旗和巴拿马国旗，遇袭后油轮上的数十名船员安全撤离。（记者徐晓蕾）

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