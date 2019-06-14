国开行在上合国家贷款余额已近500亿美元

新华社北京6月13日电 （记者许晟）记者13日从国家开发银行获悉，截至一季度末，国开行在上合组织成员国、观察员国、对话伙伴国已有项目合作贷款余额496亿美元，累计对上合组织银联体成员行、伙伴行发放贷款87亿美元、人民币贷款100亿元。
其中，吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦都与国开行开展了许多国际合作业务。
截至2018年末，国开行在吉尔吉斯斯坦累计承诺项目21个，累计发放外汇贷款5.97亿美元和境外人民币贷款3744.33万元，贷款余额3.5亿美元，涵盖矿产、电信、石化、农业、中小企业等领域。
截至2018年末，国开行在塔吉克斯坦累计承诺项目23个，累计发放外汇贷款5.05亿美元和境外人民币贷款0.11亿元，贷款余额1.74亿美元，涉及电信、水泥、电力、矿产、农业、中小企业等领域。
国开行在上合国家开展的各项合作对当地经济社会发展、双边经贸往来，以及中资企业“走出去”都起到了积极促进作用。
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