两艘油轮在阿曼海遭遇袭击 美国和伊朗各执一词

综合报道，13日，两艘油轮在阿曼海遭到袭击，再次引发了人们对中东局势的担忧。美国国务卿蓬佩奥称，袭击行为均指向伊朗。伊朗方面称，事件很可疑。

两油轮在阿曼海爆炸起火

据报道，袭击发生在靠近霍尔木兹海峡的阿曼海，是世界上最繁忙的石油运输海道。根据多家货运代理和租船公司的消息，这些船只遭受了严重的火灾损害，船员已撤离。

遇袭的油轮Kokuka Courageous是一艘化学品船，在沙特装货后正在驶往新加坡途中，与另一艘油轮Front Altair同时起火。目前，火灾的原因尚不清楚，但它们引发了对袭击事件的担忧，就在几周前，该地区多艘船舶遭到破坏。

报道称，贝仕船舶管理(BSM Ship Management)新加坡公司表示，“安全事故”导致Kokuka号的右舷船体受损，21名船员被迫弃船。据该公司发言人称，船员们很快被附近的船只救起。声明称：“Kokuka Courageous仍留在该地区，并没有任何下沉的危险。甲醇货物完好无损。”

两艘船舶都未与沙特包租，Front Altair和Kokuka Courageous分别悬挂着马绍尔群岛和巴拿马国旗。Kokuka由日本公司Kokuka Sangyo Ltd。所有。Kokuka Sangyo总裁Yutaka Katada称，在船员全部撤离之前，Kokuka在3小时内被击中2次。他告诉记者，该公司在格林尼治标准时间4时左右首次接到袭击报告。

据英国皇家海军下属的英国海洋贸易署表示，目前正在调查这一事件，并对美伊紧张局势加剧表示“极其谨慎”。

蓬佩奥：伊朗应对遇袭事件负责

13日，美国国务卿蓬佩奥在新闻发布会上表示，美国官员审查的情报显示，伊朗应对阿曼海的两艘油轮袭击负责，但他并未提供任何伊朗涉事的证据。蓬佩奥称，对这两艘油轮的破坏只是伊朗近期一系列行为的最新两起。

他说：“从全局来看，这些无端攻击对国际和平与安全构成明显威胁。”一名高级国防官员也表示，至少有一艘在阿曼海遭袭的油轮，“极有可能是伊朗所为”，他称海军在Kokuka船体上发现了附着的未爆炸的炸药。

据报道，这艘船距伊朗海岸大约14海里，距阿联酋富查伊拉海岸70海里，5月中旬，美国当局曾指责伊朗在富查伊拉海岸袭击了四艘油轮，伊朗否认参与了该事件。官员称，13日在Kokuka Courageous船体上发现的未爆炸的帽贝型炸药(Limpet)，与上个月在同一地区发现的用来破坏四艘油轮的炸药属同一种。

报道称，5月12日的袭击事件发生后，船员并未弃船，这表明13日的袭击事件要严重得多。据消息，富查伊拉港目前运营正常。

伊朗：事件极其“可疑”

13日，伊朗外交部长扎里夫在社交网站“推特”上称，“今晨发生的事件可疑的不是一点半点。”日本首相安倍晋三正在对德黑兰进行为期2天的访问，旨在缓解伊朗与美国之间的紧张局势。据伊朗官方媒体报道，两艘油轮成为爆炸袭击的目标，但没有提供证据。

美国海军驻巴林第五舰队一名发言人称，他的上司“获知”了这一事件，并正在寻求进一步的细节。第五舰队说，美国海军舰艇正在该地区，并在该地区的部队接到两个单独的遇险呼叫后“提供协助”。

据悉，世界三分之一海运石油都途径霍尔木兹海峡，人们普遍担心，误解或进一步挑衅可能导致的全面冲突。不过，伊朗和美国都坚称，他们不想被牵扯进战争或使紧张局势升级。

美国2018年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。近一个月来，美国不仅在石油、钢铁等领域对伊朗施加新的制裁，并多次向中东增派兵力和战舰。作为反制措施，2019年5月8日，伊朗总统鲁哈尼宣布将中止履行伊朗核协议的部分条款。15日，伊朗已宣布正式停止履行伊核协议部分条款。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)