吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的街道挂起了上合组织峰会的标语牌。

新华社记者 费茂华摄

中国路桥承建的吉尔吉斯斯坦南北路完工项目。

中国路桥工程有限责任公司供图

比什凯克的阿斯塔卡什公园里上合组织和有关国家旗帜迎风飘扬。

本报记者 屈 佩摄

6月13日至14日，上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。这是时隔6年，吉尔吉斯斯坦再次举办这一盛会，当地民众对地区合作的未来充满期待。

习近平主席将同与会各国领导人围绕上合组织发展现状和前景以及重大国际和地区问题交换意见，深入探讨在当前形势下携手应对风险挑战、共同促进安全稳定和发展振兴的新思路新举措，共同推动上合组织实现新一轮发展。

“ 唯有和平与发展才是出路，唯有对话与合作才是解决问题的金钥匙”

“从以安全合作为主，到搭建全方位合作平台，发展政治、经济、人文各领域合作，上合组织的内涵得到了极大的丰富。”吉尔吉斯斯坦地理学会理事长阿拉马诺夫见证了上合组织的成立，在接受本报记者采访时感触良多。

1996年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦共同签署《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》，建立“上海五国”机制。阿拉马诺夫作为吉尔吉斯斯坦外交部边境问题专家，参与了勘界谈判。他回忆说：“当时地区面临恐怖主义、分裂主义、极端主义等各种挑战，勘界谈判也有不少阻力，但我们5个国家坐在一起，因为我们想和平、想发展、想跨出新的一步。”

2001年，乌兹别克斯坦正式加入，上海合作组织成立。当时任职于吉尔吉斯斯坦政府区域问题部门的阿拉马诺夫在上海见证了这一历史性时刻。在阿拉马诺夫看来，上合组织吸引力与日俱增是意料之中的事情。上合组织提供了一个平台，其框架下不只有多边协作，也包含了双边关系。“现在世界上面临共同的风险和挑战，唯有和平与发展才是出路，唯有对话与合作才是解决问题的金钥匙。‘上海精神’与共建‘一带一路’倡议、欧亚经济联盟建设理念高度契合，是地区发展的重要推动力。”

阿拉马诺夫表示，当今世界正处于百年未有的大变局中，经济、社会、科技的发展一日千里。在这一背景下，定期举行的峰会机制尤为重要。他对习近平主席到访吉尔吉斯斯坦并出席上合组织比什凯克峰会期待已久。“习近平主席是真正具有全球视野的领导人，他对大国小国一视同仁，他所提出的共建‘一带一路’倡议已成为全球性的合作平台。”

阿拉马诺夫还在吉尔吉斯斯坦外交学院等多所学校授课，从事与“一带一路”有关的研究。“在继续见证上合组织发展壮大的同时，还能为共建‘一带一路’贡献力量，我感到无比荣幸。”

“只有大家团结起来，才有力量克服发展路上的一切困难”

“‘兄弟情谊胜过一切财富’这句习近平主席引用的吉尔吉斯斯坦谚语，不仅让我内心感到十分温暖，也道出了上合组织这个大家庭的成功秘诀。”比什凯克国立人文大学孔子学院教师阿吉扎·马迈托娃对本报记者说。

马迈托娃从2010年起在孔子学院为200多名学生教授基础汉语课。有学生提问：“成为上合组织成员国对我们有什么意义？”马迈托娃用一句吉尔吉斯斯坦谚语来解释地区合作——“离群独行的人会被狼吃掉”。她说，她和学生越来越清晰地认识到，没有一个国家能不与其他国家合作而独自发展。“成为上合组织成员国是一件对本国、对邻国乃至对整个世界都非常有利的事情。只有大家团结起来，才有力量克服发展路上的一切困难。”

“‘一带一路’源自历史悠久的古代商路，它是一条能让沿线国家所有人一起走、一起向前发展的道路，是一条经济、文化、科学交流之路。”马迈托娃说：“上海合作组织就是一个大家庭，大家聚在一起，讨论如何一起更安全、更团结地走好这条路。”

（本报比什凯克6月13日电）

“我在论坛发言前号召所有妇女代表起立鼓掌，以表达对习近平主席这一倡议的感谢”

“习近平主席是一位令人敬佩的大国领导人，中国在推动上合组织发展中始终发挥着重要作用。”吉尔吉斯斯坦妇女大会主席扎米拉·阿克巴吉舍娃在接受本报记者采访时，难以掩饰对习近平主席访问吉尔吉斯斯坦并出席上合组织比什凯克峰会的激动之情。

2018年5月，阿克巴吉舍娃出席了在北京举行的首届上海合作组织妇女论坛。2017年6月，在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的上合组织峰会上，习近平主席提出中方将举行上海合作组织妇女论坛。在阿克巴吉舍娃看来，习近平主席的这一倡议具有历史性意义。

“上合组织拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，经济和人口总量在全球占比都举足轻重，成为当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。但直到2018年，在中方的倡议和组织下，妇女作为一个群体才真正走上这个舞台。”阿克巴吉舍娃说，“我在论坛发言前号召所有妇女代表起立鼓掌，以表达对习近平主席这一倡议的感谢。”

参加首届上海合作组织妇女论坛的经历，成为阿克巴吉舍娃最珍贵的记忆。她从书架上取出从论坛上带回的相关资料，和记者分享着她在论坛上的收获和感受。“每个国家的妇女都或多或少面临着一些相同的问题，上合组织妇女论坛这一机制的建立，对于成员国妇女问题的解决起到了推动作用，尤其在帮助妇女进一步融入整个社会方面具有极大帮助。”她相信，“凝聚上合组织地区女性力量，让妇女顶起上合合作的半边天，必将有助于地区和平与发展。”

阿克巴吉舍娃认为，上合组织在过去18年里之所以取得辉煌的成就，正是因为上合组织不是空谈馆，而是行动队。在推进地区安全、经济和人文合作领域，付出了实实在在的努力，作出了实实在在的贡献。

本期统筹：李 琰

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 05 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)