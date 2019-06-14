欧美同学会在纽约举办论坛研讨中美民间经贸合作

首届中美经贸论坛现场

新华社纽约6月12日电（记者刘亚南 周飒昂）欧美同学会（中国留学人员联谊会）12日在纽约举办该会首届中美经贸论坛，来自两国的专家就中美民间经贸合作、民间金融关系前景、企业创新与发展机会，以及如何增进交流合作、实现互利共赢进行研讨。

欧美同学会秘书长王丕君表示，作为世界第一和第二大经济体，美国和中国之间的经贸关系对全球经济稳定和发展有着举足轻重的影响。中美两国建交以来形成的紧密合作关系，不仅使两国受益，也惠及全球。

王丕君说，中美两国应充分发挥经贸关系压舱石和推进器的作用。中国拥有得天独厚的巨大市场和发展潜力，拥有加快转型升级的强劲后劲。在当下的特殊时期，中美民间交流可以起到民心相通的重要作用。

首届中美经贸论坛现场

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示，美国单方面挑起贸易争端，而且不断升级，如果任由其发展，是很危险的。他说，美国从战略上应把中国视作平等的合作伙伴，而不是竞争对手。中美两国在贸易、投资和金融方面还有很大的合作潜力；要在年轻人中播下友谊的种子，而不是相反；中美之间应通过留学生进行交流，增进感情，增进沟通理解。

首届中美经贸论坛现场

美国田纳西州经济和社会发展署署长鲍勃·罗尔夫说：“田纳西州信奉零关税，不信奉贸易战。”他表示，目前已经有22家中国企业在田纳西州投资，带动了当地就业，田纳西州欢迎更多中国企业前来投资。

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