“又看到金山农民画，非常开心。真是太精美了，每欣赏一幅作品，都能获得精神上的巨大享受。”79岁的桐田昭平一边认真观看每幅作品，一边用手机拍照，喜悦之情溢于言表。“金山农民画让我爱上了中国。真想去中国走走看看。”家住千叶县流山市的和田敬三说。

由解放日报社、上海市金山区人民政府、日中友好会馆等主办的“艺江南——春色秋雨图”金山农民画展6月5日在东京开幕，并将持续至26日。

据了解，此次画展共展出32位画家的75幅作品，它们都是改革开放40年来的获奖精品，内容涵盖生产劳动、节令风俗、日常生活、农村新貌和城市气象等题材，体现金山农民画画家特有的审美情感与艺术语言，也反映出金山自然淳朴的民俗风貌和人文风情，尽展江南文化的审美内涵。

上海市金山区委常委、宣传部长时建英表示，金山农民画是金山乃至上海的一张亮丽文化名片，长期以来深受日本友人的喜爱，每年都会有日本朋友前往金山的中国农民画村学习农民画创作，金山农民画作者也时常借鉴日本的绘画技法提高艺术水准，这种交流互动为金山农民画增添了想象空间和艺术魅力。

日中友好会馆代理会长宫本雄二表示，金山农民画构图大胆、表现活跃、色彩鲜丽，通过绘画可以充分感受到中国江南独特的文化和风俗习惯。期待此次展览让更多日本民众了解中国文化，增进对中国的亲近感。

金山农民画家陆学英介绍了自己从事农民画的经历，并向现场观众展示农民画的创作过程。陆学英表示，金山农民画源自古老的江南民间艺术，融合刺绣、剪纸、蓝印花布、灶头壁画、雕塑、漆绘等民间艺术表现手法，运用大胆的艺术夸张和强烈的色彩反差，以拙胜巧。农民画发展初期，许多精品都出自不识字的农村妇女手里，她们从来没拿过画笔，更没有受过专业的美术训练，却创作出了许多令专业画家赞不绝口的精品。

“每一幅作品都源于生活，充分表达了中国农民对美好生活的向往。”家住茨城县的铃木功一对本报记者说，“展出的绘画作品十分精美，我还打算再来观看几次。我女儿正在学习日本画，我想带她来看看，学习中国农民画的技巧。”

中国驻日本大使馆文化处参赞石永菁对本报记者表示，每一幅金山农民画都形象地描绘了中国江南农村自然风光和社会生活，相信此次展览将促进中日绘画艺术交流，增进中日两国民众相互理解和友好感情。

（本报东京6月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 17 版）

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