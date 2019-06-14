6月12日至13日，由联合国粮农组织主办的“共商挑战——农业数字化转型研讨会”在罗马举行。来自世界各国的政府官员、有关机构代表，以及来自数字技术、可持续发展和农业创新领域的行业领导者等数百人与会，互相交流经验，共商农业数字化转型。

“数字化农业将带来重大的经济、社会和环境效益，如果以包容的方式加以推广，它将促进实现可持续发展目标。”粮农组织总干事达席尔瓦在会上表示，“信息和通信技术不仅可以改变我们在农业领域的工作方式，还可能重塑我们的食品系统。”

国际农业发展基金市场和机制局主管索拉雅·特里奇称，全球在持续提高农业生产和生产力、简化运营供应链、降低运营成本的同时，发展中国家和发达国家间的数字鸿沟依然巨大，带来的风险和挑战不容忽视。

对于未来农业数字化转型，与会专家一致认为，各国应致力于推动数字化农业的跨国合作，推动全球现代化农业协作发展。粮农组织经济及社会发展部助理总干事马克西姆·库伦建议，应该重点关注各国农业发展差距，共同推进可持续的生产方式。

中国在信息技术投入、利用数字化技术推进农业转型中取得的卓越成绩引发高度关注。中国已经成为亚太地区数字化转型投入最大的国家，占比超过60%。数据显示，2018年中国农业数字经济占行业增加值比重达7.3%。乡村地区经营网络化快速发展，农产品网络零售额保持高速增长，2018年达到2305亿元，同比增长33.8%。

如今，信息服务已深入中国农村。截至2018年底，中国共建成27.2万个益农信息社，提供公益服务9579万人次，开展便民服务3.14亿人次。中国农业农村部市场与信息化司司长唐珂在论坛上分享了中国推进农业数字化建设的做法，“中国政府把数字化农业、农村建设作为现代农业发展的制高点，利用信息技术推动农业发展开展了卓有成效的实践，大力推广信息技术在农业农村领域的建设。”

“互联网+现代农业”在中国发展得如火如荼：在甘肃陇南，一个土鸡蛋从线下的5毛钱卖到线上的2元钱；一公斤土蜂蜜从30元卖到50元；拥有青山绿水的云南贫困地区走出了一条“电商平台+农特产品+休闲旅游节”的生态扶贫、绿色扶贫之路。

近年来，数字信息在中国农业发展中得到越来越多的运用，中国农民手机应用技能培训受众人次超过千万。国际农业发展基金全球参与和多边关系局局长阿什旺尼·穆图表示，手机已然成为广大农民的新“农具”，中国在农业信息领域的经验值得向全世界推广。

“中国农业数字化转型经验值得借鉴。作为资源较贫乏的发展中国家，约旦非常希望学习这一方面的经验。”粮农组织约旦代表纳斯尔丁·阿明表示，中国的成功经验为世界上很多国家的农业发展做出了良好示范，也指明了方向。

（本报罗马6月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 17 版）

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