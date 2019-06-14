十七个国家九个项目入选中国空间站首批科学实验

本报维也纳6月13日电 （记者李强、冯雪珺）当地时间6月12日，中国载人航天工程办公室与联合国外层空间事务办公室在奥地利维也纳共同召开发布会，宣布中国空间站开展空间科学实验的第一批项目入选结果，共有来自17个国家、23个实体的9个项目成功入选。

这些项目来自瑞士、波兰、德国、意大利、挪威、法国、西班牙、荷兰、印度、俄罗斯、比利时、肯尼亚、日本、沙特阿拉伯、中国、墨西哥、秘鲁等17个国家的23个机构，包括政府机构和私营实体等。项目涉及的领域包括空间天文学、微重力流体物理与燃烧科学、地球科学、应用新技术、空间生命科学与生物技术等。

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表、特命全权大使王群说，中国空间站国际合作生动诠释了多边主义，充分体现了开放包容，并始终致力于可持续发展，是推动构建外空命运共同体的鲜活写照。

发布会上，联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波对中国政府向联合国会员国开放空间站表示高度赞赏，称中国的这一举措有力促进了载人航天国际合作，使更多国家有机会参与载人航天技术研究。

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 17 版）

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