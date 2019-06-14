卡特获颁美中关系卓越领袖奖

本报美国亚特兰大6月13日电 （记者张梦旭）当地时间6月12日，美国乔治·布什美中关系基金会在位于亚特兰大的卡特中心，为前总统吉米·卡特颁发首届美中关系卓越领袖奖。

在颁奖仪式上，与会人士回顾了卡特和乔治·布什在美中双边关系发展过程中扮演的重要角色，认为两国建交40年来，双方都受益于这一关系，呼吁部分美国政客重视并积极维护美中关系，让其回到健康发展轨道。

中国驻美国大使崔天凯在讲话中指出，中美友谊高于美国党派利益，两国都有保持中美关系生机和活力的强烈共识。今年是中美建交40周年。在此关键时刻，我们仍听到一些对中美关系非理性的质疑。有人鼓吹两国“脱钩”，宣扬所谓“新冷战”。这不仅是质疑过去40年我们取得的成就，挑战我们合作的实际成果，也将危及中美关系的未来，以及全球稳定和繁荣。

卡特于1977年至1981年出任美国第三十九任总统，在其任内中美两国正式建立外交关系。乔治·布什中美关系基金会总裁兼首席执行官大卫·法尔斯坦表示，美中关系卓越领袖奖旨在表彰对两国关系发展发挥深远、积极及持久影响力的美国和中国杰出人士，卡特是首位获奖者，这一奖项将持续颁发下去。

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 17 版）

(责编：岳弘彬)