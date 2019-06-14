塔吉克斯坦掀起“汉语热”

塔吉克斯坦民族大学学生展示剪纸作品。

本报记者 陈尚文摄

“学习中文让我开拓了眼界”“我要去中国看看”“感谢习主席让塔中关系越走越近，让我们有机会了解中国”“我们要插上知识的翅膀，在塔中友谊的天空翱翔”……在国家主席习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会并对塔吉克斯坦进行国事访问之际，塔吉克斯坦民族大学孔子学院的学生对两国关系未来充满期待，并与本报记者分享了他们与中国、汉语结缘的故事。

“感谢习主席！”民族大学三年级学生何文娜告诉记者，中国不仅为塔吉克斯坦的发展提供了很多帮助，还让塔吉克斯坦学生有机会赴华留学。获得2019年“汉语桥”世界大学生比赛塔吉克斯坦赛区冠军的她除了说一口流利中文，还做一手中国好菜。她和朋友一起制作宫保鸡丁的视频曾在塔吉克斯坦电影频道循环播放。

近年来，越来越多塔吉克斯坦人报名参加汉语水平考试。2019年上半年在塔吉克斯坦民族大学孔子学院考点参加汉语水平考试的考生人数就达1917人，创下新高。

塔吉克斯坦民族大学孔子学院塔方院长法鲁赫认为，塔吉克斯坦“汉语热”得益于塔中两国关系的快速发展。当地人渴望了解中国，“掌握汉语能有更好的职业发展”日渐成为当地民众的共识。

1997年，俄罗斯—塔吉克（斯拉夫）大学率先在东方语言系开设塔首个汉语专业。塔吉克斯坦民族大学孔子学院自2009年成立以来，中方先后派遣100多位教师，并提供大量汉语教学资源、赠送汉语图书、资助计算机语言教室等。

“希望增设教学点”“希望举行更多中国文化活动”……塔吉克斯坦各教育机构的需求让法鲁赫感到忙碌又幸福。据介绍，孔院累计举办各类教学、文化活动多达800多场。

这是一条连接中塔的友谊之路。2000多年来，古老的丝绸之路将两国人民紧密联系在一起。如今，中国绿茶已成为不少当地人惬意生活方式；中国承建的塔国家图书馆被印上了200索莫尼纸币；“你好”成为许多塔吉克斯坦人的“口头禅”……

学汉语，让中塔人民心更近。法鲁赫说，沿着古丝绸之路，中塔两国积累了深厚情谊，在共建“一带一路”框架下，两国在人文领域的交流合作只会更深入、更广泛。目前，一批又一批说汉语、懂中国文化的学生正为中塔人文合作贡献自己的力量。

（本报杜尚别6月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 03 版）

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