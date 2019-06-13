辛识平：再三威胁不是化解僵局的正确态度

新华社北京6月13日电 题：再三威胁不是化解僵局的正确态度

辛识平

随着中美经贸磋商陷入僵局，国际社会纷纷将目光投向即将举行的二十国集团大阪峰会。然而，美国一些人近期一系列充满威胁意味的表态，显然与解决中美经贸问题的正确方向背道而驰。

最近几天，美方一再拿“美国对额外中国输美商品加征的关税”做文章，并发出威胁，如果中美不能达成协议，美方将再次挥动加征关税大棒。美国一些人公开表示：我感觉我们将与中国达成协议，因为我不相信中国想让这样的问题持续。

美方不断升级中美贸易摩擦，对中美、对世界都造成了损害，为什么美方还是执迷不悟，在霸凌主义的歧途上越陷越深？美方的“不相信”，恰恰说明他们错估了自己，错估了中国和中国人民，错估了时代大势。

美国一些人不相信打贸易战损人不利己、零和博弈不是解决问题的出路，不相信中方坚定维护国家核心利益和人民根本利益的决心，不相信全球生产价值链和国际分工自有其规律，绝非靠一己蛮力就能扭曲。逆流而动，必然不得人心。不仅美国内的反对之声越来越高涨，国际社会包括美国的盟友在内，也纷纷对单边主义、保护主义说不，美方越来越陷入“失道寡助”的窘迫境地。

言语与行动的分裂，是美方的一贯作派。尽管美方一再声称“希望与中方达成协议”，但同时又不断威胁施压，对自己出尔反尔、不讲诚信造成中美经贸磋商严重受挫的问题毫无反思，反而倒打一耙，把责任推到中方身上。由此看来，美国一些人还是不相信磋商应该秉持相互尊重、平等互利的原则，依然沉迷在“贸易战很好”“霸凌手段管用”的幻觉之中。

合作有原则，谈判有底线，要谈，就得有谈的诚意。正如中方一再宣示的，在重大原则问题上决不会让步，对于贸易战我们不想打，但也决不怕打。如果美方愿意平等协商，我们的大门敞开。如果美方执意要升级贸易摩擦，我们将会坚决应对、奉陪到底。

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