商务部：美对华出口产品竞争优势下降 贸易战没有赢家

新华社北京6月13日电（记者于佳欣）中国自美进口连续5个月下降，对此，商务部新闻发言人高峰13日表示，这说明贸易战没有赢家，对美国经济和世界经济都可能带来衰退性影响。
根据海关总署近日发布的数据，1至5月，中国自美国进口495.7亿美元，同比下降29.6%。这是今年以来连续5个月下降。
“受美国单方面升级贸易摩擦影响，美国的产品竞争优势下降，企业预期不稳，正常经营活动受到干扰。”高峰在商务部例行新闻发布会上说。
业内专家普遍认为，中国对美进出口的降幅一定程度上可以反映出，美国市场对中国产品的依赖高于中国市场对美国产品的依赖。
实际上，根据美方自己的统计，去年，受贸易限制措施影响，美国货物贸易逆差增长了10.4%，美国对中国大豆出口下降了50%，美国对中国的汽车出口也下降了20%以上。
近日，国际货币基金组织、摩根大通银行、高盛等机构的研究都表明，美方加征关税的成本几乎都落在了美国进口商、零售商和消费者身上。
此外，根据海关总署公布的数据，5月份中国稀土出口环比下降16%。高峰表示，稀土出口的波动，是市场变化的结果。“对于稀土贸易，目前中方没有采取新的管理措施。”
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