新华社贝尔格莱德6月13日电 专访：贸易冲突没有赢家——访塞尔维亚议会外事委员会主席奥布拉多维奇

新华社记者石中玉

塞尔维亚议会外事委员会主席扎尔科·奥布拉多维奇日前在接受新华社记者专访时说，贸易冲突没有赢家，美国挑起的中美经贸摩擦也将影响美国自身经济，甚至冲击全球经济。

奥布拉多维奇指出，中国和美国之间的贸易合作已有数十年，不少美国产品都是在中国生产。如果经贸摩擦继续，这些产品的价格必将提高，最终由美国消费者买单。

“这场经贸摩擦将损害所有人的利益，拖累全球经济增长。如果一些国家跟随美国停止和中国企业合作，他们也必将遭受损失。”奥布拉多维奇说。

谈及美国挑起中美经贸摩擦的原因，奥布拉多维奇认为，中国科技发展迅速，“一带一路”建设成果也在全球范围内逐渐显现，美国是出于畏惧而对中国挑起经贸摩擦。

他说，美国害怕在全球科技竞争中落后，因此采取霸凌手段，打压中国高科技企业华为，其意图是想阻碍中国科技进步和发展。

他同时指出，“一带一路”是一个合作共赢的倡议，在当前参与共建“一带一路”国家纷纷从中获益的时候，美国却试图通过霸凌手段阻碍中国以及“一带一路”的发展。

“对于塞尔维亚而言，‘一带一路’非常重要，不仅促进我们经济发展，提高人民生活质量，也进一步增进了我们和中国的友谊。”奥布拉多维奇表示，“一带一路”为塞尔维亚带来大量中国投资，促成了多个基础设施建设项目，涵盖道路、能源、桥梁、铁路等各个方面。

今年4月，塞尔维亚总统武契奇出席了在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。近两年来，中国和塞尔维亚双边贸易发展迅速。据中国海关总署数据，2018年中塞两国商品贸易额达到9.5亿美元，比上一年增长逾25%。

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