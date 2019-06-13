外交部：中方一贯反对任何形式的网络攻击

人民网北京6月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：近日，欧盟就香港特区政府修例发表声明称，修例或将对香港和香港人民带来长远影响。你认为这一声明系欧盟正常的担忧还是不负责任的言论？

答：这两天我一直在回答类似的问题。我们已经多次说过，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中方对欧盟方面就特区修例发表不负责任的错误言论表示强烈不满和坚决反对。我们要求欧盟方面客观公正看待香港特区政府依法修例，谨言慎行，停止以任何形式干预香港事务和中国内政。

问：据报道，美国布什中美关系基金会12日在亚特兰大卡特中心授予美国前总统卡特首届中美关系政治家乔治·赫伯特·沃克·布什奖。该奖项旨在表彰为发展中美建设性互利关系作出过重大贡献的人。中方对此有何评论？

答：我看到了这条报道。40年前，中美领导人从两国人民根本利益出发，以非凡的战略眼光和政治勇气，作出中美建交的历史性决定，掀开了中美关系新的一页。卡特先生作为当年中美建交的当事人和见证者，在就任总统期间和卸任后一直致力于推动中美关系发展，我们对此表示赞赏。

40年来，中美关系历经风雨，取得了历史性发展，不仅给两国人民带来了巨大利益，也促进了世界的和平、稳定、发展、繁荣。40年的风雨历程证明，中美这两个历史文化、社会制度、意识形态完全不同的大国完全可以在不冲突、不对抗基础上，实现相互尊重、合作共赢。

我们注意到，一段时间以来，包括卡特先生在内的很多美国有识之士都呼吁美国现政府客观看待中国经济社会发展，推动美中合作取得更多积极成果。

希望美国现政府认真倾听这些理性务实的声音，从中美关系40年的发展中汲取有益经验，不要让两国之间的差异阻碍双方之间的交流与合作。我们希望美方能够同中方一道，在互惠互利的基础上拓展合作，在相互尊重的基础上管控分歧，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，不断增进两国和世界人民福祉。

问：昨天，香港特区警方驱散在立法会大楼外抗议的民众，中央政府是否支持香港特区警方的这一做法？

答：香港特区行政长官和有关官员已就最近的事态发表了谈话，指出香港金钟一带发生的情况不是和平集会，而是公然、有组织地发动暴动。

任何损害香港繁荣稳定的行为，都是香港主流民意所反对的。任何文明、法治社会都不会容忍破坏和平安宁、罔顾法纪的违法行为。中国中央政府强烈谴责各类暴力行为，我们支持香港特区政府依法予以处置。

问：近日，美国智库亚洲协会政策研究院发布了题为《为“一带一路”倡议导航》的研究报告。报告基于亚协同“一带一路”相关国家的政策研讨和实地调研，积极评价“一带一路”倡议的初衷和重要意义，同时对有关建设提出了意见和建议。请问中方对此有何评论？

答：你应该知道，我们一般不对媒体、智库、专家、学者的报道评论，还有他们的观点作出非常具体的评论，所以，这里我只能作一个原则的回应。

我们注意到亚洲协会发布的这份报告。我想，这份报告反映出，“一带一路”倡议正在得到越来越多有识之士的关注和重视。这份报告也承认了“一带一路”倡议在推动基础设施互联互通、促进各国经济增长方面发挥的积极作用。对于报告中提出的意见和建议，我想中方有关部门会予以重视并认真研究。

借这个机会，我愿再次指出，“一带一路”倡议提出6年来，已经有150多个国家和国际组织同中国签署了共建合作协议，共建“一带一路”朋友圈不断扩大。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中方发布《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》报告，集中展示了各方共建“一带一路”的共识与成绩，提出高质量发展的意见和建议。中方还同各方发布《“一带一路”债务可持续性分析框架》、《廉洁丝绸之路北京倡议》、《“创新之路”合作倡议》等多份文件，这些成果都诠释了中方秉持共商共建共享原则，同各方集思广益、尽施所长、共同推动“一带一路”建设的意愿。

最后我想强调，共商共建共享是实现“一带一路”高质量发展的必由之路。“三共”的实质是践行多边主义。“一带一路”倡议是个开放包容的倡议，所有志同道合的伙伴都可参与其中。中方愿同各方一道，加强政策对接，推进论坛成果落实，积极构建全球互联互通伙伴关系，推动高质量共建“一带一路”国际合作不断取得新成果。

问：第一个问题，据了解，委内瑞拉政府和反对派本周在瑞典举行会谈，中方是否派代表与会？第二个问题，加密通讯应用“电报”（Telegram）创始人称，该应用遭到源自中国的袭击，这一袭击与发生在香港的抗议事件有关，中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，我不掌握你提到的具体情况。我能告诉你的是，中方愿与各方继续保持沟通，劝和促谈，共同寻求委内瑞拉问题和平解决出路，维护委内瑞拉和地区的和平稳定。

第二个问题，我不了解你提到的情况。我能告诉你的是，中方一贯反对任何形式的网络攻击，中方也是网络攻击的受害者。我们始终主张国际社会应在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作共同维护网络空间安全。

问：关于香港特区政府修订《逃犯条例》，美国总统特朗普首次就此作出了回应。白宫发言人称，特朗普总统可能在G20大阪峰会期间与习近平主席会晤时谈及此事。近日，美国会议员称将在未来几天推出跨党派的“香港人权与民主法案”，推动美政府重新考虑香港的地位。中央政府是否担心修例会影响国际社会对香港的信心？如何评价修例将对香港带来的国际影响？

答：关于美方提到的中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤，我这两天一直在就此作出回应。我们注意到美方多次公开表示，希望安排两国元首在大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的具体消息，我们会及时发布。

关于美方对香港最新事态的表态，我刚才已经说过，香港事务纯属中国内政，我们坚决反对任何国家、组织和个人进行干预。我们敦促美方客观公正看待香港特区政府依法修例，谨言慎行，停止以任何形式干预香港事务和中国内政。

至于你说到“一国两制”和外界对香港的信心，我可以告诉你的是，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港特区继续保持繁荣稳定，香港继续被众多国际机构评选为全球最自由经济体和最具竞争力的地区之一。如果有人担心修例会动摇国际社会对香港发展的信心，这种担心完全是没有必要的。

问：近日，加拿大总理办公室称，特鲁多总理于今年1月提出希与李克强总理就两名加公民在华被捕事进行讨论，但中方对加方请求未予理睬。上个月，加外长表示，曾请求与王毅国务委员兼外长通话，但也未果。这是否意味着中加关系遇冷？

答：我没有听说过你提到的这些情况。我能告诉你的是，当前中加关系面临的困难局面完全是由加方自己造成的，责任完全在加方。我们希望加方能够认真对待中方严正关切，立即释放孟晚舟女士并让她平安回国，切实采取举措推动中加关系早日重回正轨。

问：过去几天香港街头抗议人数最高达到多少？

答：这个问题你可能需要去问香港特区政府，他们掌握更多具体情况。

问：近日，中国与太平洋岛国瓦努阿图签署了一份码头建设的可研协议，但美国情报部门担心该港口可能会被用于军民两用目的，你能否提供更多细节？

答：我不掌握你提到的具体情况。我能告诉你的是，中国同包括瓦努阿图在内的太平洋岛国一直保持着友好合作关系。我们为太平洋岛国的发展建设积极提供援助和支持，得到了岛国人民的衷心欢迎和高度赞赏。

我们多次强调，中方欢迎其他国家为帮助岛国发展、提高民生福祉作出贡献，多出真金白银。与其总是怀疑中方的贡献，不如自己实实在在地采取一些举措。

问：中方是否担心如果香港抗议活动持续，立法会或许会在修例问题上作出一些调整？

答：关于修例的问题，香港特区政府已多次对外作出了说明。据我了解，特区政府就修例工作广泛听取了社会各界意见，两次调整了修例草案，对有关建议作出了积极回应。

至于下一步修例工作具体安排，建议你向特区政府询问。我要强调的是，中国中央政府坚定支持香港特区政府推进修订“两个条例”的工作。

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