土耳其称土军伊德利卜观察点遭叙政府军炮击

新华社安卡拉6月13日电（记者施春 秦彦洋）土耳其国防部13日发表声明说，土耳其位于叙利亚伊德利卜省的一个观察点遭叙政府军炮击，3名土耳其士兵受轻伤。
声明说，该观察点遭到35发迫击炮弹袭击，一些设施装备受损。土方已就炮击事件向俄罗斯方面进行通报。
在2017年9月举行的叙利亚问题阿斯塔纳会谈上，俄罗斯、土耳其和伊朗达成一致，在伊德利卜省等地设立4个冲突降级区，并由俄土伊三国派遣观察员负责监控停火状态。目前土耳其在伊德利卜省设有12个观察点。
伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。去年9月，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契会晤，双方决定在伊德利卜省的政府军与反政府武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一区域。
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