新华国际时评：中外携手点亮外空中最闪耀的“星”

新华社维也纳6月12日电 题：中外携手点亮外空中最闪耀的“星”

新华社记者沈忠浩 王子辰

中国载人航天工程办公室和联合国外层空间事务办公室12日在维也纳联合宣布，来自17个国家的9个项目成为中国空间站科学实验首批入选项目。中国携手世界和平探索浩瀚星空的征程迈出新的一步。

千百年来，人类探索宇宙的脚步从未停歇。和平探索利用外空是全人类的共同事业，符合联合国的一贯主张。去年，中国正式向国际社会发出邀请，希望国际伙伴特别是发展中国家参与自己的空间站。这是人类航天史上首次向所有联合国会员国开放此类项目，展现了中国秉持人类命运共同体理念，将中国空间站打造成全人类在外空共同家园的心愿。

从此次公布的结果看，9个入选项目涉及不同科研领域，来源广泛多元，有的来自政府，有的来自学术或私营实体，尤其是不仅有瑞士、德国、法国等发达国家的项目，也有肯尼亚、印度、秘鲁等发展中国家的项目，生动诠释了多边主义，展现了中国在和平探索利用外空之路上开放包容、不掺杂自身私利、不搞封闭排他小圈子、不忘关注发展中国家的胸怀，以及中国践行人类命运共同体理念的诚意。

中国开放空间站的举措受到国际社会广泛好评。联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波称赞道，中国为联合国所有会员国提供使用中国空间站的机会，有力促进了载人航天国际合作，使更多国家有机会参与载人航天技术研究，是一个“伟大范例”。英国莱斯特大学空间与地球观测研究所所长马丁·巴斯托说，中国的开放举措“史无前例，令人激动”，在促进太空探索与合作方面释放了非常积极的信号。

首批9个项目只是开始，中方将与联合国以及全球各方继续紧密合作，未来将会有更多来自世界各国的空间科学实验项目在中国空间站安家落户。可以预期的是，中国载人航天将以更加开放的姿态，在设备研制、空间应用、航天员培养、联合飞行和航天医学等多个方面，积极开展国际交流与合作，与世界各国特别是发展中国家，分享中国载人航天发展成果。

中国空间站将在2022年前后完成建造。届时，人们仰望星空，将会看到外空中多了一颗由中国和世界共同点亮的熠熠生辉的“星”。它将为人类科技进步带来助力，也将谱写中国与世界同呼吸、共命运的新篇，它所传递的合作、开放、包容的讯息跨越肤色、种族、国界，将为世界带来更多亮色。

(责编：燕勐、杨牧)