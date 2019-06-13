商务部：如美方继续升级贸易摩擦，中方将奉陪到底

新华社北京6月13日电（记者于佳欣）针对中美经贸磋商相关问题，商务部新闻发言人高峰13日表示，中方在重大原则问题上决不会让步。如果美方一意孤行，继续升级贸易摩擦，我们将奉陪到底。

这是高峰在当日召开的例行新闻发布会上，针对美方近期又威胁对中方加征关税的说法作出的回应。

高峰说，中方坚决反对美方的单边主义、霸凌主义做法，对于贸易战的立场，我们是一贯的、明确的。我们不想打，但也不怕打。

他还说，由于美方极限施压，不断升级摩擦，中美经贸谈判严重受挫，责任完全在美方。

“解铃还须系铃人。中方态度十分明确，如果美方想继续谈判，就必须端正态度、拿出诚意，纠正错误做法。”高峰说。

他表示，中方在不久前发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书中已全面阐明了中方的原则立场。合作有原则，谈判有底线，中方在重大原则问题上决不会让步。

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