卡特获颁美中关系卓越领袖奖

新华社美国亚特兰大6月12日电（记者刘阳 胡友松）美国乔治·布什美中关系基金会12日向美国前总统吉米·卡特颁发首个美中关系卓越领袖奖，以表彰他对两国关系发展做出的贡献。

颁奖仪式在美国亚特兰大卡特中心举行。由于卡特还处于手术恢复期，由卡特家人代其领奖。乔治·布什之子尼尔·布什代表基金会表示：“卡特总统在促成美中正式建立外交关系上采取了大胆而有政治勇气的行动。建交决定不仅改变了美中关系，而且也改变了世界，使世界变得更好。”

在颁奖仪式上，与会人士回顾了卡特和乔治·布什在美中双边关系发展过程中扮演的重要角色，并呼吁部分美国政客重视并积极维护美中关系，让其回到健康发展轨道。

中国驻美大使崔天凯在仪式上说，中美友谊高于美国党派利益，中美都有保持两国关系生机和活力的强烈共识。“我们仍听到一些对中美关系非理性的质疑。有人鼓吹两国‘脱钩’，宣扬所谓‘新冷战’。这不仅是质疑过去40年我们取得的成就、挑战我们合作的实际成果，也将危及中美关系的未来以及全球稳定和繁荣。”

卡特于1977年至1981年出任美国第39任总统，在其任内中美两国正式建立外交关系。据乔治·布什美中关系基金会负责人介绍，美中关系卓越领袖奖旨在表彰对两国关系发展发挥深远、积极及持久影响力的美国人和中国人。

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