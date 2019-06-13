中国驻泰国使馆提醒游客注意涉水安全

新华社曼谷6月13日电（记者杨舟）中国驻泰国大使馆网站13日发布公告，提醒雨季来泰中国游客注意游泳、潜水等涉水活动安全。
使馆说，泰国每年5月至10月为雨季，其间泰南普吉、攀牙、甲米及中部芭堤雅、罗勇、华欣等海域天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，有时部分海域的海浪会达2至4米。
使馆因此提醒雨季来泰游客提高安全和自我保护意识，应在下海游泳、潜水、出海前了解海况和天气预警，不要冒险参加涉水项目，同时应考虑自己身体条件谨慎下海。
使馆强调，若海滩插有红旗，则禁止下水；若不幸在海中遇到离岸流，应保持冷静，不要直接向岸边回游，而应立刻挥手或大声呼救，并向海滩平行方向游开离岸流，再游回岸边。
使馆的提醒还说，搭船务必要穿救生衣，不要触碰水母等海洋生物，如被蜇伤，应立即就医。
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