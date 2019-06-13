金沙滩｜中美经贸摩擦的这些问题你真的清楚吗？（之九）

近年来，由于美国政府和政客在各种场合不遗余力地宣传，再加上部分智库、媒体及学者的配合，“中国威胁论”在美国甚嚣尘上。特朗普政府更以“威胁美国经济安全”为由，挑起对中国的贸易战与技术战。那么，何谓美国眼中的“经济安全”？美国的经济不安全感缘何而来？

冷战结束后，美国开始重视经济安全在国家安全中的作用，在1999年12月白宫新闻总署发表的《新世纪的国家安全战略》中,把增强美国的经济安全、保障美国的经济繁荣与促进国外的民主和人权列为国家安全战略的三个核心目标。特朗普政府2017年12月18日颁布的《国家安全战略报告》中则认为“经济安全就是国家安全”。

纵观美国政府有关机构及官员的观点，美国的经济安全主要内容包括三个方面：在世界经济中,美国经济必须发挥“领导作用”；保证美元的世界货币地位；保持远远领先的超强技术和经济竞争力。为了保证国家经济安全，美国必须采取以下措施：促进经济繁荣；维护世界民主秩序、把美国经济安全的范围扩大到世界范围；对能源和核心资源加强控制；对国际现实与潜在对手进行遏制。显然，美国是将自身的经济安全建立在长期称霸世界和控制别国的基础之上，只要其他国家经济上有所发展，科技上有进步，实力上有增强，与美国的差距有缩小，美国就会认为对自己的“经济安全”构成威胁，本质是认为对自己的霸权地位构成威胁。在这样一种心态下，面对当今世界多极化发展趋势及新兴市场国家崛起，美国当然会时时感受到威胁，作为世界第二大经济体的中国则首当其冲，被视为“对美国自由与繁荣的首要挑战”，成为美国遏制的主要目标。

在经济全球化时代，世界上不论发达国家，还是发展中国家，都存在着不同程度的经济安全问题，美国当然也不例外。导致一国经济安全风险的因素既有内部的，也有外部的。但美国政客们看不到内部问题，只从外部找原因，并刻意夸大事实、捏造威胁，然后全面嫁祸给中国。

2018年6月19日，美国白宫贸易与生产制造政策办公室发布的《中国的经济侵略如何威胁美国和世界的技术与知识产权》报告中称，“在很大程度上，中国令人瞩目的经济成就是建立在大量与全球规范不符的掠夺政策和侵略行为之上”，“使美国，甚至全球经济都面临着严重威胁”，并罗列出所谓中国“经济侵略”六大罪状。被称为“美国国会议员反华大本营”的美中经济与安全审查委员会，自2000年成立后就是“中国威胁论”的鼓噪者，近年来更是极尽抹黑中国之能事，在2018年11月14日发布的《美国与中国的经济关系及其对国家安全的影响》报告中称，中国对外基础设施投资是“中国在当地维持军事力量的借口”，中国发展5G网络技术“可能被用作发动网络攻击”。

稍微有点常识和良知的人都知道，美国政客的这些指责丝毫站不住脚，都是欲加之罪何患无辞的伎俩。他们无视中国人民为经济发展付出的辛勤劳动和汗水、中国多年为世界经济增长作出巨大贡献这一事实，偏执地认为中国取得的成就都是靠“经济侵略和掠夺”获得的。其实，“侵略和掠夺”这顶帽子美国戴在自己头上才更为合适，因为其超级大国地位，从历史和现实看，正是建立在对世界各国和地区的侵略与掠夺基础之上的。至于说安全威胁，美国才是真正对中国和其他国家构成威胁的最大祸源，今天制裁这个国家，明天制裁那个国家，到处挥舞关税大棒的是美国，对世界其他国家进行网络攻击和监听的也只有美国能做得出来。

美国作为世界上综合实力最强大的国家，拥有世界上最大的市场、最先进的技术、最强的军事实力以及美元霸权等，远比中国和其他国家遇到的外部经济安全风险小得多。但由于美国把所有经济问题或对自己不利的东西,都统统归属于经济安全范畴,连正常的贸易关系、经济合作与经济发展也被视为可能对美国经济安全构成威胁。这种将经济安全进行泛化和扩大化的解读，让美国越来越对自己的综合实力优势及发 展前景缺乏信心，并对中国的发展处处充满戒心，不断制造出各种摩擦。

说到底，美国的经济不安全感来自于“三观不正”，色彩浓厚的霸权主义经济安全观使美国只要看到中国某个方面比自己强，就祭出“国家安全”的大旗进行打压；扭曲的经济安全观让美国政客们捕风捉影地往中国政府及企业身上泼“侵略和掠夺”、“安全威胁”的脏水；泛化的经济安全观让美国看中国政府和企业做什么都是对美国的威胁。说实话，美国确实需要担忧自己的经济安全问题，但应该摆正心态，主要从内部找原因：总额超过21万亿美元的债务，巨大的股市泡沫，一旦资金链断裂，美国经济如何得了。

需要正告美国政客的是：在经济全球化时代，企图将自己的经济安全完全建立在别国的不安全基础上，只能使美国经济更加不安全；以“威胁美国安全”为由对中国极限施压的结果，只能使中国人民更清楚地认识到美国企图阻止中国发展的险恶用心，以及美国已经成为中国国家安全最大威胁这一现实。历史经验证明，当国家安全真正受到威胁时，中国人民会更加团结，一致对外，就如中华人民共和国国歌中所唱的那样：“我们万众一心，冒着敌人的炮火，前进！前进！前进！进！” （来源：“金沙滩论坛”微信公众号 作者：金沙滩）

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