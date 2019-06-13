两艘油轮在阿曼海遇袭

新华社多哈6月13日电（记者杨元勇）两艘油轮13日在阿曼海遭遇袭击发生爆炸，船上燃起大火。

据沙特阿拉比亚电视台报道，两艘遇袭油轮上的数十名船员已安全撤离。爆炸发生时，美国第五舰队舰只正在附近，为船员撤离提供了帮助。也有报道说，有伊朗船只参与了营救。

伊朗媒体报道说，两艘载满原油的油轮分别悬挂马绍尔群岛和巴拿马国旗，从阿拉伯联合酋长国阿布扎比驶出，巴基斯坦和阿曼的港口接到了油轮的求救信号。

上月，4艘油轮在阿联酋附近水域遭到攻击。卡塔尔半岛电视台报道说，阿联酋会同沙特、挪威就此事向联合国呈交了文件。这3个国家认为，通过潜艇放置的水雷是造成袭击事件的元凶，但文件没有指明袭击事件的实施者。

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