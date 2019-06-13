以军轰炸加沙地带以回应巴方火箭弹袭击

以色列军方13日凌晨出动战机，对加沙地带实施轰炸，以回应加沙地带武装人员稍早前向以色列发射自制火箭弹。

加沙地带安全人士及目击者说，以军战机对加沙城东南部地区、拉法南部地区多处地点实施轰炸，未造成人员伤亡，但导致周围多处房屋受损。

以色列国防军发言人13日发表声明说，作为对加沙地带武装人员12日夜向以色列发射一枚自制火箭弹的回应，以军出动战机轰炸了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的一处地下设施。声明说，加沙地带武装人员发射的火箭弹被以色列“铁穹”防御系统拦截。

今年5月4日，因加沙地带武装人员向以色列境内发射火箭弹，以军对加沙地带实施大规模轰炸。截至5月6日凌晨停火时，巴武装组织自加沙地带向以境内发射约690枚火箭弹，造成4名以色列人死亡、70多人受伤。以军则轰炸加沙地带350多个目标，导致27名巴勒斯坦人死亡、150多人受伤，加沙地带数百座房屋损毁。（记者杨媛媛 赵悦）

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