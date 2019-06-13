印度总理莫迪表示高度重视上合组织作用

印度总理莫迪13日表示，印度高度重视上海合作组织在促进地区多边、政治、安全、经济、人文交流方面合作中发挥的作用。

莫迪是在离开新德里赴吉尔吉斯斯坦比什凯克出席上合组织成员国元首理事会会议前发表上述声明的。他说，印度期待此次上合组织峰会将讨论全球安全形势、多边经济合作、民间交流以及具有国际和地区重要性的议题。莫迪表示，自两年前成为上合组织正式成员以来，印度积极参与了各种上合组织对话机制。

声明说，其间，莫迪将与上合组织其他国家领导人举行双边会见，并在峰会结束后对吉尔吉斯斯坦进行正式访问，出席印度-吉尔吉斯斯坦商业论坛第一次会议。莫迪表示希望通过此次访问加强印度与上合组织其他成员国的关系。（记者胡晓明）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)