德国和阿联酋将加强反恐合作

德国总理默克尔12日在柏林会见了到访的阿联酋阿布扎比王储穆罕默德，双方同意加强合作打击国际恐怖主义。

根据双方会后签署的联合声明，默克尔和穆罕默德就海湾地区当前局势和双边政经关系进行了广泛对话。双方同意加强反恐合作，分享经验和反恐情报以及加强人员培训和能力建设。

此外，双方还呼吁通过政治途径解决也门问题，表示将全力支持联合国秘书长也门问题特使的工作。

对于伊朗问题，德国和阿联酋呼吁伊朗发挥建设性作用，避免采取任何导致事态升级的举动。德国重申了欧盟以及德法英三国的立场，即伊朗核问题全面协议是全球核不扩散体系的重要成果，关系到所有人的安全利益。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，并逐步恢复对伊制裁。美国还向欧洲盟友施压，要求重启对伊制裁，但多个欧洲国家支持维护伊核协议。（记者任珂 张远）

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