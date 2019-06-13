国际观察：新举措 新作为 新担当——成员国期待书写上合发展新篇章

上海合作组织（上合组织）成员国元首理事会第十九次会议将于14日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。上合组织成立以来，秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，成员国不断增进团结互信，有效深化各领域务实合作，共谋本地区和平稳定与安全，促进持久发展与繁荣。

分析人士认为，上合组织逐步发展成为成员国巩固互信、加强对话、建设平等伙伴关系的稳固平台。成员国期待通过安全合作新举措、务实合作新作为、国际事务新担当，共同书写上合组织发展的新篇章。

安全合作新举措

“安全合作始终是驱动上合组织前行的重要因素。当今世界面临着巨大不确定性，一些地区仍然动荡，安全问题是开展一切合作的前提。”上合组织秘书处顾问弗拉基米尔·扎哈罗夫说。

面对复杂严峻的地区安全形势，上合组织成员国密切合作，在打击“三股势力”、毒品犯罪、跨境有组织犯罪以及保障“一带一路”建设项目安全等方面取得了积极成果，为维护本地区乃至整个世界的安全稳定发挥了重要作用。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所研究员阿姆纳·拉菲指出，上合组织建立了地区反恐架构，在应对恐怖组织、分裂势力、跨国犯罪和贩毒等方面成果显著。

2017年阿斯塔纳峰会期间，上合成员国通过了反极端主义公约；2018年青岛峰会期间，成员国元首签署《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2019年至2021年合作纲要》。

“事实证明，上合框架内的安全合作是有效的，未来这种合作无疑将进一步深化。”俄罗斯“俄罗斯-中国分析中心”主任谢尔盖·萨纳科耶夫说。

专家认为，在极端组织“伊斯兰国”被打散之后，其成员向东回流并在阿富汗等地重新聚集的可能性上升，上合成员国需要加大协作力度、采取合作新举措以应对安全新挑战。

务实合作新作为

上合组织成立至今，各成员国不断拓展务实合作，携手共进。当前，多个成员国正深化“一带一路”同地区合作倡议以及本国发展战略对接，加快商谈贸易便利化协定，期待在务实合作方面取得更大成果。

哈萨克斯坦阿里-法拉比哈萨克民族大学教授穆萨塔耶夫说，成员国通过不断提升务实合作，特别是展开同“一带一路”倡议的对接，提升人民的幸福感和获得感，这也关乎上合组织的活力和未来。

上合组织秘书长诺罗夫在接受新华社记者专访时指出，上合组织多个成员国的经济发展战略正与中国“一带一路”倡议对接，这将扩大各国在金融、贸易、基础设施等领域合作。

诺罗夫说，经贸合作对上合组织而言非常重要。共同制定简化贸易流程的措施，积极发展创新产业和数字经济是上合组织成员国实现中长期经济发展的关键。

乌兹别克斯坦上合组织民间外交中心主任纳扎罗夫表示，加速上合组织框架内的务实合作，将让地区间的运输走廊变得更高效，让地区更快捷地融入国际市场。

“我们已经展开了一系列务实合作，期待本次成员国元首理事会会议取得更多实实在在的合作成果。”吉尔吉斯斯坦前外交部长穆拉特别克·伊马纳利耶夫说。

国际事务新担当

上合组织始终保持旺盛生命力，成长为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。成员国不断巩固团结互信，始终践行“上海精神”，不断深化各领域合作，积极参与地区和国际事务，为促进地区和平与发展、维护国际公平正义发挥了建设性作用。

俄罗斯科学院远东研究所东北亚战略问题研究中心上合组织高级研究员列昂尼德·瓦西里耶夫认为，上合组织应该在国际社会中扮演更重要的角色，承担起更多责任。

扎哈罗夫说，当前世界秩序正面临着来自贸易保护主义和单边主义的挑战，需要用“上合力量”捍卫各成员国安全和发展利益，维护国际社会的公平正义。

专家对上合的未来充满期待，认为上合组织要为当今国际局势注入更多正能量，要及时就重大国际和地区问题发出“上合声音”，特别是要坚定支持多边主义，推进经济全球化进程，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

“让我们期待上合组织比什凯克元首理事会会议后，成员国携手开创上合发展的新局面。” 扎哈罗夫说。（新华社记者马晓成 参与记者：刘洋、高兰、关建武、蔡国栋、张继业、刘天）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)