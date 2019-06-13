美国会委员会通过司法和商务部长“藐视国会”决议案

民主党掌控的美国国会众议院监督与改革委员会12日投票通过关于司法部长巴尔和商务部长罗斯“藐视国会”决议案，理由是他们未遵从委员会发出的传票，就特朗普政府拟在2020年全美人口普查中增加美国公民身份问题的举措向国会提交相关政府文件。

当天投票结果是24票赞成、15票反对。除来自密歇根州的共和党国会众议员贾斯廷·阿马什，委员会两党成员均依照本党立场投票。阿马什也是目前唯一支持对总统特朗普进行弹劾调查的共和党国会众议员。

今年以来，民主党主持的众议院多个委员会针对特朗普及其政府展开一系列调查并不断发出传票，特朗普则一再援引总统“行政特权”阻止前任或现任白宫和政府官员作证或提供政府文件。

十年一度的美国全国人口普查结果是美国划定下一个十年国会众议院选区、各州和地方选区的依据，不仅对两党国会和各州议席分配有直接影响，还会影响联邦政府每年拨给各州和地方的医疗、教育、住房、交通等资金资源。

1950年以后，全美人口普查从未要求受访者回答是否拥有美国公民身份，但特朗普政府上台后，力推在2020年全美人口普查中增加这一问题，遭到民主党坚决反对。民主党认为，特朗普政府希望借此阻挠合法移民和少数族裔接受人口普查，使依照人口数量重新划分的国会选区选民结构利于共和党，削弱少数族裔的国会代表权。

全美人口普查由美国商务部依据司法部提供的法律意见进行。美国联邦最高法院预期将于本月底就在人口普查中增加公民身份问题是否合宪及特朗普政府这一举措有无程序失当作出裁决。（记者徐剑梅 孙丁）

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