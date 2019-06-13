“忽视中国市场潜力将是错误的”——美地方政府官员期待加强对华经贸合作

“中国始终是一个重要市场，忽视中国市场潜力将是错误的。”从事招商引资工作约30年的美国东南部路易斯安那州经济发展厅厅长唐纳德·皮尔逊告诉新华社记者。

“选择美国”2019年投资峰会10日至12日在美国首都华盛顿举行。皮尔逊是前来参会的数百名地方招商引资机构代表中的一员。与往年不同，美国政府的一系列单边贸易保护主义举措和持续一年多的中美经贸摩擦令全球产业链遭受冲击，跨境投资成本和不确定性上升，投资者信心受挫，招商引资工作也变得尤为困难。

今年3月带领路易斯安那州经贸代表团到中国洽谈业务的皮尔逊对此深有体会。他说，贸易摩擦给企业间的交流“蒙上了阴影”。

美国商务部数据显示，去年以来，参加“选择美国”投资峰会的中国代表团人数已连续两年下降，参会的中国企业规模也不及以往，从侧面反映出中国企业赴美投资热情明显下降。

美国中国总商会日前发布的《2019年在美中资企业商业调查报告》也印证了这一点。报告显示，2018年至2019年初，中资企业在美投资和营商环境有所恶化，美国政府政策不确定性增加成为影响中资企业在美投资的主要原因。对中国输美商品加征关税成为受访企业的最大担忧。约45%的受访企业表示将推迟在美投资计划，38%的企业计划调整全球供应链。

针对中国企业的担忧，皮尔逊说，“我们希望传递的信息是我们仍然对商业开放”。他表示，路易斯安那州是中国的长期贸易伙伴，美国中部出产的农产品都是经密西西比河运到路易斯安那港口，再出口到中国和全球其他地方，路易斯安那州希望与中国建立更加紧密的经贸关系。

皮尔逊表示，加征关税的政策对路易斯安那州农业和港口经济都造成了负面影响，他们一直在跟美国商务部及其他政府部门的官员沟通，强调通过对话解决中美经贸摩擦的重要性。

美国西北部爱达荷州的招商官员同样不愿错过吸引中国企业投资的任何机会。第四次参加“选择美国”投资峰会的爱达荷州特温福尔斯市市长肖恩·巴里亚加告诉记者，不要理会白宫和联邦政府部门的“噪音”，爱达荷州拥有稳定可预期的投资环境，“我们没那么多为难企业的稀奇古怪的想法”。

巴里亚加表示，爱达荷州会提供稳定的政策和“一条龙”招商服务，减少企业在美国拓展业务面临的风险。他欢迎中国企业到该州单独投资或者与美国企业合资，既服务美国消费市场，也可将产品返销回中国。

爱达荷州农业厅负责市场营销的劳拉·约翰逊告诉记者，虽然联邦政府层面有些负面声音，但地方政府、企业层面的对华交流和友谊一直未变，“我们的生产商、加工商和企业仍然对中国非常感兴趣”。

约翰逊说，爱达荷州在海外有三个国际贸易代表处，其中之一就设在中国上海，足见对中国市场的高度重视。她表示，乳制品是爱达荷州第一大出口行业，但受中美经贸摩擦影响，今年第一季度该州对华乳制品出口大幅下滑，给当地生产商、制造商带来困难。她告诉记者，爱达荷州州长已致信国会议员，强调解决经贸摩擦的重要性。

肯塔基州商贸厅国际项目经理邹一帆告诉记者，近两年中国企业开始对包括肯塔基州在内的美国中西部州产生更多兴趣，中资企业为促进肯塔基州经济发展和造福社区做出了重大贡献，肯塔基州希望在加强中美地方经贸合作方面发挥引领作用。

对于一些华盛顿政客鼓吹的中美经济“脱钩”，参加“选择美国”投资峰会的地方政府官员都不赞同。约翰逊说，以美国农产品和食品行业为例，美国国内市场已经饱和，未来的业务增长必须来自亚洲，特别是中国的新兴中等收入群体，而中国中等收入群体的人数比美国全国人口还多，而且还在增长，“这一趋势不会改变”。（新华社记者高攀 许缘 熊茂伶 参与记者：邓仙来、杨承霖）

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