伊拉克总统欢迎阿曼将重开驻伊使馆的决定

伊拉克总统萨利赫12日欢迎阿曼将在巴格达重开使馆的决定，强调伊拉克的稳定是实现地区安全的重要因素。

萨利赫当日在巴格达会见了到访的阿曼外交事务主管大臣优素福·本·阿拉维·本·阿卜杜拉及其代表团一行。

伊拉克总统办公室发表声明说，萨利赫在会见中表示，阿曼将在巴格达开设使馆的决定为增进双边关系和促进两国繁荣迈出了积极一步。伊拉克的稳定是实现地区安全的重要因素，符合地区各国的利益，伊拉克和阿曼将在解决中东问题中发挥重要影响力。

阿拉维表示，访问伊拉克旨在增进双边关系以及就当前地区形势统一立场。

自1990年伊拉克入侵邻国科威特后，阿曼、沙特阿拉伯等海湾国家中断了与伊拉克的外交关系。萨达姆政权倒台后，伊拉克与海湾国家关系开始恢复。（记者张淼）

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