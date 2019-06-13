泰国商业部副部长：中美贸易摩擦引起泰国忧虑

人民网曼谷6月12日电（记者林芮）泰国商业部副部长楚缇玛近日在接受记者采访时说，美国挑起的中美贸易摩擦，毫无疑问已经引起全世界的忧虑，其中包括像泰国这样的小国。贸易战没有赢家，只会在全世界造成广泛的消极影响和巨大的损失，这是任何一个国家都不愿意看到的。

她表示，中美两国都是世界贸易组织成员，应该利用世贸组织争端解决机制来解决问题。一直以来，中国通过磋商解决了许多问题。今年，泰国是东盟轮值主席国，欢迎中美把东盟作为磋商解决贸易摩擦的平台。

楚缇玛说，一直以来，中国为世界经济发展做出了巨大贡献。中国作为大国，积极倡导共建“一带一路”，愿同泰国在内的世界各国共享机遇、共谋发展，体现了负责任大国的担当。而美国采取贸易保护主义、单边主义举措对泰国经济发展和对外贸易造成了不利影响，目前泰国也正在与美国磋商，以避免不利影响进一步扩大。

楚缇玛表示，中泰两国间的贸易对泰国来说非常重要，尤其是在农业、旅游、通信技术等领域。中国倡导共建“一带一路”，泰国正在实施“泰国4.0”规划，二者高度对接，两国未来在投资、贸易、旅游等方面合作的潜力巨大。中泰两国都可从中获益。

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